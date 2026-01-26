Polizei Essen

POL-E: Essen: 26-Jähriger aus Essen vermisst - Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Essen (ots)

45147 E.-Holsterhausen: Seit Mitte Januar wird der 26-jährige Lucas O. vermisst. Der junge Mann verließ am 12. Januar seine Wohnung an der Planckstraße und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Nach aktuellen Erkenntnissen befindet er sich in einem psychischen Ausnahmestand und stellt eine mögliche Gefahr für sich selbst dar.

Erste Ermittlungen ergaben, dass sich der Vermisste möglicherweise im Raum Frankfurt aufhält.

Lucas O. ist ca. 180cm groß und schlank. Er kurze, lockige Haare und blaue Augen. Er trägt eine Brille und hat ein auffälliges Muttermal an der linken Oberlippe.

Ein Foto des Vermissten finden Sie unter folgendem Link: https://lka.polizei.nrw/fahndung/192897

Sollten Sie Hinweise zu dem Aufenthalt von Lucas O. geben können oder ihn in der Öffentlichkeit wiedererkennen, melden Sie sich bitte umgehend bei dem polizeilichen Notruf 110./hey

