POL-E: Essen: Unbekannte schließen Mobilfunkverträge auf 41-jährigen Essener ab - Fotofahndung wegen Warenkreditbetruges
Essen (ots)
45307 E.-Kray: Unbekannte haben mit den Personalien eines 41-jährigen Esseners Mobilfunkverträge abgeschlossen und die inkludierten Endgeräte für sich behalten.
Der Tatverdächtige ließ sich zwei Smartphones sowie eine Smartwatch zwischen dem 26. und 28. August vergangenen Jahres an einen Kiosk an der Krayer Straße liefern. Bei der Abholung wurde er gefilmt. Mit den so entstandenen Aufnahmen sucht die Polizei nun nach dem Tatverdächtigen. Bilder und eine Beschreibung des Unbekannten finden Sie in unserem
Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/192802
Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC
