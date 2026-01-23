Polizei Essen

POL-E: Essen: VW Golf flüchtet vor Verkehrskontrolle und verunfallt - Vorläufige Festnahme des jungen Fahrers

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf/45359 E.-Schönebeck: Gestern am späten Abend (22. Januar) flüchtete der 26-jährige Fahrer eines blauen VW Golfs vor einer Verkehrskontrolle an der Kreuzung Hafenstraße/Germaniastraße/Haus-Berge-Straße und verunfallte nach einer Verfolgungsfahrt an der Schönebecker Straße. Der 26-Jährige (deutsch) versuchte, von dort zu Fuß zu flüchten, konnte aber kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden.

Kurz vor Mitternacht wollte eine Streifenwagenbesatzung den 26-Jährigen, der mit seinem Golf von der Haus-Berge-Straße in die Germaniastraße fuhr, kontrollieren. Die Beamten gaben dem Fahrer Anhaltezeichen, woraufhin dieser kurz am Fahrbahnrand anhielt und dann aber langsam weiterfuhr. Bei einer Abfrage stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen des Golfs zu einem anderen Fahrzeug gehören. Als der Golf erneut anhielt, wiesen die Polizisten den Fahrer über die Außenlautsprecher an, den Motor abzustellen. Unvermittelt wendete der Golf und fuhr die Germaniastraße zurück in Richtung Haus-Berge-Straße. Dabei beschleunigte der 26-Jährige den Wagen stark. Von der Haus-Berge-Straße flüchtete der Golf-Fahrer weiter, unter anderem über die Bocholder Straße, Schlossstraße, Rabenhorst, Bergheimer Straße und Frintroper Straße in die Schönebecker Straße. Dabei überholte der 26-Jährige andere Verkehrsteilnehmer, überfuhr mehrere rote Ampeln und nutzte auch einen Fußweg.

An der Einmündung Schönebecker Straße/Brausewindhang verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte erst mit einem Verteilerkasten, dann mit einem Gartenzaun und anschließend mit einem geparkten PKW. Als der Golf zum Stehen kam, stieg der Fahrer aus und versuchte, zu Fuß zu flüchten. Er wurde jedoch kurze Zeit später durch einen Beamten eingeholt. Dieser konnte den leicht verletzten 26-Jährigen festnehmen.

Im Golf verströmte eine geöffnete Sporttasche auffälligen Cannabisgeruch. Darin befanden sich diverse Frischhalteboxen, die mutmaßlich mit Cannabisprodukten gefüllt waren. Zudem befand sich im Auto eine weitere Tasche mit Utensilien zum Cannabiskonsum sowie eine größere Menge Bargeld.

Der Führerschein des 26-Jährigen wurde ebenso sichergestellt wie das Fahrzeug (seit über einem Jahr außer Betrieb gesetzt), die Betäubungsmittel, Bargeld und zwei Mobiltelefone.

Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung durch berauschende Mittel, eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens (Alleinrennen nach § 315d StGB) und Handelns mit Betäubungsmitteln ermittelt. Wegen des BTM-Handelns ist der junge Mann bereits polizeibekannt./SyC

