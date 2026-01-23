Polizei Essen

POL-E: Essen: Räuber bedroht Kassiererin mit Schusswaffe - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45279 E.-Freisenbruch: Am Donnerstagabend (22. Januar) bedrohte ein Unbekannter die Kassiererin eines Supermarktes an der Bochumer Landstraße mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Er flüchtete ohne Beute vom Tatort. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 20:40 Uhr betrat ein Mann den Supermarkt und ging unmittelbar zur Kasse. Mit einer Schusswaffe bedrohte er die Kassiererin und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Da sich das Kassenfach jedoch nicht öffnen ließ, flüchtete der Räuber aus dem Geschäft.

Fahndungsmaßnahmen blieben bisher ohne Erfolg.

Laut Zeugenangaben soll der Mann mit einer kräftigen Statur etwa 180 - 185 cm groß gewesen sein. Er habe deutsch mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen. Zu einer dunkelblauen Regenhose mit jeweils einem Streifen an den Hosenbeinen habe der Räuber die dazu passende Regenjacke und eine schwarze Mütze getragen. Das Gesicht habe er mit einem schwarzen Schal verdeckt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen zu dem Unbekannten. Bitte richten Sie Ihre Hinweise per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder nehmen Sie telefonisch unter 0201/829-0 Kontakt zum KK 13 der Polizei Essen auf./Wrk

