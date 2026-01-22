Polizei Essen

POL-E: Essen: Garageneinbrecher entwendet Werkzeuge - 1. Folgemeldung - Tatverdächtiger ermittelt

Essen (ots)

45131 E-Rüttenscheid: Die Kriminalpolizei suchte mit einem Foto einer Überwachungskamera nach Hinweisen zu einem Garageneinbrecher, der in der Roswithastraße Gartengeräte entwendet hatte.

Wir berichteten: https://essen.polizei.nrw/presse/garageneinbrecher-entwendet-werkzeuge-fotofahndung

Nach Veröffentlichung des Zeugenaufrufs meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, dem der Gesuchte namentlich bekannt ist. Die Ermittlungen richten sich nun gegen einen 22-jährigen Mülheimer mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Wir bedanken uns für die Mithilfe und bitten die veröffentlichten Fotos zu löschen und nicht weiter zu verbreiten./Wrk

