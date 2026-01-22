Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d.R.: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Essen - Weitere Durchsuchungen und Haftbefehle nach intensiven Ermittlungen im Betäubungsmittelverfahren

Essen (ots)

45468 MH.-Stadtgebiete / 46045 OB.-Altstadt-Mitte: Am Dienstagmorgen (20. Januar) durchsuchten Einsatzkräfte im Rahmen eines umfangreichen Betäubungsmittelverfahrens sieben Wohnobjekte in Mülheim an der Ruhr sowie ein Café und ein weiteres Wohnobjekt in Oberhausen. Zwei Haftbefehle wurden vollstreckt, fünf weitere Tatverdächtige wurden festgenommen.

Bereits am 19. März vergangenen Jahres hatten Einsatzkräfte nach mehrwöchigen Ermittlungen fünf Tatverdächtige in der Fußgängerzone am Hans-Böckler-Platz sowie bei anschließenden Durchsuchungen festgenommen. Dabei stellten die Beamten unter anderem knapp ein Kilogramm Kokain und rund dreieinhalb Kilogramm Marihuana sicher.

Wir berichteten am 21. März vergangenen Jahres: https://essen.polizei.nrw/presse/gemeinsame-pressemitteilung-der-staatsanwaltschaft-duisburg-und-der-polizei-essen-intensive-ermittlungen-fuehren-zur-festnahme-von-fuenf-tatverdaechtigen

Trotz dieses Erfolgs kam es weiterhin zu Betäubungsmittelhandel im Bereich des Hans-Böckler-Platzes. Durch verstärkte Präsenz- und Kontrollmaßnahmen verlagerte sich der Schwerpunkt anschließend in den Bereich der Bachstraße.

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse richtete die Polizei Essen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Ermittlungskommission ein. Durch intensive Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen eine Gruppe junger Männer, die sich überwiegend in Mülheim an der Ruhr aufhielten.

Die Tatverdächtigen handelten nach bisherigen Erkenntnissen arbeitsteilig mit Kokain und Cannabis, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Der Verkauf erfolgte überwiegend im Bereich des Hans-Böckler-Platzes sowie an der Bachstraße. Zudem konnten mehrere Aufenthaltsorte sowie Lager- und Verpackungsorte für Betäubungsmittel identifiziert werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ das Amtsgericht Duisburg Durchsuchungsbeschlüsse für insgesamt sieben Wohnobjekte, darunter auch Zimmer eines Hotels, in Mülheim an der Ruhr sowie für die Geschäftsräume eines Cafés und ein Wohnobjekt in Oberhausen.

Am Dienstagmorgen (20. Januar) vollstreckten die Ermittler die Beschlüsse. Dabei konnten Untersuchungshaftbefehle gegen zwei Tatverdächtige im Alter von 19 und 28 Jahren mit albanischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland vollstreckt werden.

Darüber hinaus wurden fünf weitere Tatverdächtige (31, ohne festen Wohnsitz in Deutschland / 27, 20, 21, 36, alle aus Oberhausen) mit albanischer Staatsangehörigkeit vorläufig festgenommen. Der 31-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Im Rahmen der Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte etwa zehn Kilogramm Marihuana (brutto), 30 Ecstasy-Tabletten, sechs Gramm Kokain (brutto), eine Schreckschusswaffe, rund 2.100 Euro Bargeld sowie weitere Beweismittel sicher.

Gegen alle Tatverdächtigen wird weiterhin wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in Tateinheit mit gewerbsmäßigem Handeltreiben mit Cannabis ermittelt. /RB

