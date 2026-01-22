Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter entwendet Rasierer - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Mann, der am 5. September vergangenen Jahres in einem Drogeriemarkt am Willy-Brandt-Platz mehrere Rasierer gestohlen haben soll. Gegen 7:25 Uhr konnten Überwachungskameras filmen, wie der Unbekannte mehrere Rasierer in seinen Rucksack steckte und das Geschäft verließ, ohne die Waren zu bezahlen. Mit Fotos sucht die Polizei nun nach dem mutmaßlichen Ladendieb. Die Bilder können unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/192547 Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /bw

