Polizei Essen

POL-E: Essen/ Oberhausen: PKW entwendet und in Brand gesetzt - Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Essen (ots)

45147 E.-Stadtkern/ 46045 OB-Altstadt-Süd: In der Nacht von Montag auf Dienstag (19./20. Januar) setzten zwei Tatverdächtige in der Essener Innenstadt einen Citroën C5 in Brand, den sie mutmaßlich wenige Stunden zuvor in Oberhausen entwendet hatten. Die Tatverdächtigen konnten kurz nach der Tat festgenommen werden und befinden sich mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen in Untersuchungshaft.

Am Dienstagmorgen gegen 2:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Pkw-Brand in der Henriettenstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Beamten stand der Pkw in Vollbrand. Durch ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr Essen konnte ein Übergreifen auf weitere geparkte Fahrzeuge verhindert werden.

Zeugen vor Ort konnten den Beamten zwei Männer beschreiben, die den Pkw mutmaßlich in Brand gesetzt hatten. Sofort wurde eine groß angelegte Fahndung eingeleitet. Eingesetzten Polizeikräften fielen in diesem Zusammenhang zwei Personen auf, die der Beschreibung entsprachen und gerade ein Hotel an der Gildehofstraße betraten. Die Einsatzkräfte reagierten schnell und konnten die beiden Personen in der Hotellobby festnehmen.

Während der Tatortaufnahme am Brandort stellten die Beamten zudem fest, dass der in Brand gesteckte Pkw zuvor in Oberhausen entwendet worden war. Gegen 21:00 Uhr hatte ein 65-jähriger Besitzer eines Citroën C5 gemeldet, dass sein Pkw in der Nähe seiner Wohnanschrift gestohlen worden war.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 20-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz sowie einen 19-jährigen Syrer aus Oberhausen. Beide Tatverdächtigen wurden am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen einem Haftrichter vorgeführt und befinden sich seitdem in Untersuchungshaft.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

