POL-E: Essen: Schuhe aus Mehrfamilienhaus entwendet - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E-Stadtkern: Die Kriminalpolizei sucht mit Fotos einer Überwachungskamera nach Hinweisen zu mehreren Dieben, die Schuhe aus einem Mehrfamilienhaus entwendeten.

Am Sonntagabend des 19. Mai 2024 verschafften sich drei Unbekannte Zutritt zum Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Henriettenstraße. Hier entwendete das Trio Turnschuhe und flüchtet unerkannt. Eine Überwachungskamera filmte die beiden jungen Männer und die junge Frau. Mit dem Foto der Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können.

Sie können die Bilder unter dem folgenden Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/192026

Bitte richten Sie Ihre Hinweise per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder nehmen Sie telefonisch unter 0201/829-0 Kontakt zum KK 34 der Polizei Essen auf./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

