POL-E: Essen: Unbekannte schlagen 23-Jährigen nieder und verletzen ihn schwer - 1. Folgemeldung - 4 Tatverdächtige gefasst

45131 E.-Rüttenscheid:

Die Kriminalpolizei suchte Zeugen, nachdem in der Nacht von 19.12. auf den 20.12.2025 mehrere Männer auf einen 23-jährigen Essener auf der Rüttenscheider Straße eingeschlagen und eingetreten hatten. Der junge Mann wurde durch die Angriffe schwer verletzt.

Wir berichteten: https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannte-schlagen-23-jaehrigen-nieder-und-verletzen-ihn-schwer

Am frühen Samstagmorgen (10. Januar) meldeten sich gegen 0:15 Uhr zwei Zeugen bei dem Notruf der Polizei. Die Zeugen hatten mehrere verdächtige Männer in Rüttenscheid wiedererkannt, die an der Auseinandersetzung vom 20. Dezember beteiligt gewesen sein sollen.

Bei Eintreffen der Polizei hielten sich die drei Verdächtigen im Christinenpark auf. Um mögliche Fluchtwege abzuschneiden, umstellten die Einsatzkräfte zunächst den Park. Bereits beim Erblicken der Polizisten rannten die jungen Männer los und versuchten noch, sich in einem Gebüsch zu verstecken, konnten aber durch die Beamten festgenommen werden.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 17-Jährigen mit deutscher und irakischer Staatsangehörigkeit, einen 18-Jährigen mit deutscher und afghanischer Staatsangehörigkeit und einen 19-Jährigen mit deutscher und syrischer Staatsangehörigkeit. Alle Beteiligten wohnen in Essen.

Außerdem geriet ein weiterer Tatverdächtiger bei den Ermittlungen in den Fokus der Kriminalpolizei. Bereits frühzeitig wurden Beamte der EG Jugend in die Ermittlungsarbeit mit eingebunden. Auf gesicherten Videoaufnahmen der Tat erkannten sie einen der Tatverdächtigen, da dieser den Beamten bereits als jugendlicher Intensivtäter bekannt war. Es handelt sich um einen 18-jährigen Essener mit deutscher Staatsangehörigkeit. Am heutigen Dienstagmittag (13. Januar) nahmen die Ermittler den 18-Jährigen vorläufig fest.

Welche Tathandlungen den einzelnen Tatverdächtigen zur Last gelegt werden kann, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. /hey

