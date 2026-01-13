PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte schlagen 23-Jährigen nieder und verletzen ihn schwer - 1. Folgemeldung - 4 Tatverdächtige gefasst

Essen (ots)

45131 E.-Rüttenscheid:

Die Kriminalpolizei suchte Zeugen, nachdem in der Nacht von 19.12. auf den 20.12.2025 mehrere Männer auf einen 23-jährigen Essener auf der Rüttenscheider Straße eingeschlagen und eingetreten hatten. Der junge Mann wurde durch die Angriffe schwer verletzt.

Wir berichteten: https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannte-schlagen-23-jaehrigen-nieder-und-verletzen-ihn-schwer

Am frühen Samstagmorgen (10. Januar) meldeten sich gegen 0:15 Uhr zwei Zeugen bei dem Notruf der Polizei. Die Zeugen hatten mehrere verdächtige Männer in Rüttenscheid wiedererkannt, die an der Auseinandersetzung vom 20. Dezember beteiligt gewesen sein sollen.

Bei Eintreffen der Polizei hielten sich die drei Verdächtigen im Christinenpark auf. Um mögliche Fluchtwege abzuschneiden, umstellten die Einsatzkräfte zunächst den Park. Bereits beim Erblicken der Polizisten rannten die jungen Männer los und versuchten noch, sich in einem Gebüsch zu verstecken, konnten aber durch die Beamten festgenommen werden.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 17-Jährigen mit deutscher und irakischer Staatsangehörigkeit, einen 18-Jährigen mit deutscher und afghanischer Staatsangehörigkeit und einen 19-Jährigen mit deutscher und syrischer Staatsangehörigkeit. Alle Beteiligten wohnen in Essen.

Außerdem geriet ein weiterer Tatverdächtiger bei den Ermittlungen in den Fokus der Kriminalpolizei. Bereits frühzeitig wurden Beamte der EG Jugend in die Ermittlungsarbeit mit eingebunden. Auf gesicherten Videoaufnahmen der Tat erkannten sie einen der Tatverdächtigen, da dieser den Beamten bereits als jugendlicher Intensivtäter bekannt war. Es handelt sich um einen 18-jährigen Essener mit deutscher Staatsangehörigkeit. Am heutigen Dienstagmittag (13. Januar) nahmen die Ermittler den 18-Jährigen vorläufig fest.

Welche Tathandlungen den einzelnen Tatverdächtigen zur Last gelegt werden kann, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 11:55

    POL-E: Essen: Tabak-Automat gesprengt - Polizei bittet um Hinweise

    Essen (ots) - 45327 E.-Katernberg: Unbekannte haben am Dienstagmorgen (13. Januar) in der Straße "Farrenbroich" einen Tabak-Automaten gesprengt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 2 Uhr am Dienstagmorgen hörte ein Anwohner der Straße "Farrenbroich" den Knall einer Explosion. Von seinem Balkon aus konnte der Zeuge beobachten, wie zwei Unbekannte sich an ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 14:35

    POL-E: Mülheim an der Ruhr: Einbrecher erbeuten wertvollen Schmuck und Bargeld - Zeugenaufruf

    Essen (ots) - 45478 MH.-Speldorf: Am Samstagabend (10. Januar) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Falkenweg ein und entwendeten Bargeld sowie Schmuck in einem sechsstelligen Wert. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit zwischen 18:00 und 23:00 Uhr verschafften sich die Täter unbemerkt Zutritt zu dem Haus am Falkenberg in Mülheim Speldorf, indem sie ein ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 10:15

    POL-E: Essen: Wolldecke brennt im Essener Polizeigewahrsam

    Essen (ots) - 45131 E.-Rüttenscheid: Am Samstagabend (10. Januar) kam es im Polizeigewahrsam Essen an der Büscherstraße zum Brand einer Wolldecke in der Zelle eines 50-jährigen Mannes. Die Decke konnte durch die Feuerwehr Essen schnell gelöscht werden. Durch die Rauchgase wurde ein 25-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt. Gegen 19:30 Uhr wurden die Gewahrsamsbeamten auf eine brennende Decke in der Zelle eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren