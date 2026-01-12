Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Einbrecher erbeuten wertvollen Schmuck und Bargeld - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45478 MH.-Speldorf: Am Samstagabend (10. Januar) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Falkenweg ein und entwendeten Bargeld sowie Schmuck in einem sechsstelligen Wert. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit zwischen 18:00 und 23:00 Uhr verschafften sich die Täter unbemerkt Zutritt zu dem Haus am Falkenberg in Mülheim Speldorf, indem sie ein Fenster einschlugen. Sie durchwühlten fast alle Räume des Hauses und entwendeten Bargeld sowie Schmuck in einem sechsstelligen Wert. Nach der Tat flüchteten die Täter unerkannt. Erst als die Eigentümer am späten Abend nachhause kamen, stellten sie den Einbruch fest und alarmierten die Polizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Sollten Sie am Samstag etwas Verdächtiges im Bereich Falkenweg beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail am hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey

