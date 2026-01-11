Polizei Essen

POL-E: Essen: Wolldecke brennt im Essener Polizeigewahrsam

Essen (ots)

45131 E.-Rüttenscheid: Am Samstagabend (10. Januar) kam es im Polizeigewahrsam Essen an der Büscherstraße zum Brand einer Wolldecke in der Zelle eines 50-jährigen Mannes. Die Decke konnte durch die Feuerwehr Essen schnell gelöscht werden. Durch die Rauchgase wurde ein 25-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt.

Gegen 19:30 Uhr wurden die Gewahrsamsbeamten auf eine brennende Decke in der Zelle eines 50-jährigen Mannes aufmerksam. Die Beamten verständigten umgehend die Feuerwehr und räumten das Polizeigewahrsam. Die Kollegen brachten den 50-jährigen sowie eine weitere, sich in einer anderen Zelle befindende Person aus dem Gebäude.

Die Feuerwehr Essen konnte die brennende Wolldecke schnell löschen. Bei dem Vorfall wurde ein 25-jähriger Polizeibeamter durch Rauchgase leicht verletzt.

Das Polizeigewahrsam wurde daraufhin vorläufig geschlossen. Die festgenommenen Personen wurden anderen Polizeibehörden zugeführt.

Der 50-jährige deutsche Staatsbürger war zuvor gegen 17:00 Uhr eingeliefert worden, weil er in der Essener Innenstadt in einem Restaurant randaliert und Gäste belästigt hatte. Einem daraufhin durch die eingesetzten Beamten ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach, sodass er in Gewahrsam genommen wurde.

Derzeit ist unklar, wie es zu dem Brand kommen konnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen. /hey

