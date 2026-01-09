Polizei Essen

POL-E: Mülheim: Drei Fahrzeuge durch Brandstiftung auf Supermarkt-Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45481 MH-Saarn: Die Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einer Brandstiftung auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Remscheider Straße, wodurch drei geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden.

Am frühen Freitagmorgen (2. Januar) alarmierte ein Zeuge gegen 3 Uhr die Feuerwehr und die Polizei, nachdem er auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Remscheider Straße zwei brennende Fahrzeuge bemerkt hatte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der betroffene Audi A3 bereits in Vollbrand, ein danebenstehender VW Polo brannte im Bereich der Motorhaube. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Bei der Tatortaufnahme der Kriminalpolizei stellten die Ermittler fest, dass durch den Brand ein drittes Fahrzeug beschädigt worden war: Bei einem geparkten Mercedes war durch die entstandene Hitze ein Scheinwerfer geschmolzen.

Eine Begutachtung der beiden sichergestellten Fahrzeuge durch die Kriminalpolizei und einen Brandsachverständigen ergab am gestrigen Donnerstag den Verdacht, dass der Brand durch Unbekannte vorsätzlich gelegt wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen und sucht nach Zeugen. Bitte richten Sie Ihre Hinweise per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder nehmen Sie telefonisch unter 0201/829-0 Kontakt zum KK 11 der Polizei Essen auf./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell