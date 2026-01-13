PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: Tabak-Automat gesprengt - Polizei bittet um Hinweise

Essen (ots)

45327 E.-Katernberg: Unbekannte haben am Dienstagmorgen (13. Januar) in der Straße "Farrenbroich" einen Tabak-Automaten gesprengt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 2 Uhr am Dienstagmorgen hörte ein Anwohner der Straße "Farrenbroich" den Knall einer Explosion. Von seinem Balkon aus konnte der Zeuge beobachten, wie zwei Unbekannte sich an einem Tabak-Automaten zu schaffen machten. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Als die Beamten eintrafen, waren die Verdächtigen bereits mit den erbeuteten Tabakwaren geflohen, der Automat war offenbar aufgesprengt worden. Die Polizei setzte einen Diensthund ein, um nach den Tätern zu suchen, leider ohne Erfolg. Das zuständige Kommissariat bittet um Zeugenhinweise. Einer der Verdächtigen war laut Angaben des Zeugen hell gekleidet und in Richtung Viktoriastraße geflohen. Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

