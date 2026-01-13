Polizei Essen

POL-E: Essen: Tabak-Automat gesprengt - Polizei bittet um Hinweise

Essen (ots)

45327 E.-Katernberg: Unbekannte haben am Dienstagmorgen (13. Januar) in der Straße "Farrenbroich" einen Tabak-Automaten gesprengt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 2 Uhr am Dienstagmorgen hörte ein Anwohner der Straße "Farrenbroich" den Knall einer Explosion. Von seinem Balkon aus konnte der Zeuge beobachten, wie zwei Unbekannte sich an einem Tabak-Automaten zu schaffen machten. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Als die Beamten eintrafen, waren die Verdächtigen bereits mit den erbeuteten Tabakwaren geflohen, der Automat war offenbar aufgesprengt worden. Die Polizei setzte einen Diensthund ein, um nach den Tätern zu suchen, leider ohne Erfolg. Das zuständige Kommissariat bittet um Zeugenhinweise. Einer der Verdächtigen war laut Angaben des Zeugen hell gekleidet und in Richtung Viktoriastraße geflohen. Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /bw

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell