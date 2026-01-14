Polizei Essen

POL-E: Essen: Triebwagen eines Güterzuges entgleist - Zeugen gesucht

45357 E.-Dellwig: Am Montagabend (12. Januar) entgleiste der Triebwagen eines Güterzuges. Da Hinweise auf eine vorsätzliche Tat vorliegen, sucht die Kriminalpolizei Zeugen.

Gegen 22:40 Uhr wurde die Polizei Essen über einen teilentgleisten Zug informiert. Der Güterzug überfuhr nach aktuellem Ermittlungsstand auf einem Streckenabschnitt an der Tunnelstraße ein Metallteil. Dieses war durch Unbekannte auf den Gleisen befestigt worden. Dabei entgleiste der Triebwagen des Zuges und kam nach wenigen hundert Metern zum Stehen.

Der Güterzug hatte Gefahrstoffe geladen. Die Waggons wurden durch das Entgleisen des Triebwagens jedoch nicht beschädigt.

Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht umfangreiche Ermittlungen aufgenommen und geht von einer vorsätzlichen Tat aus. Für die Zeit der Tatortaufnahme war die Güterstrecke in diesem Bereich gesperrt.

Die Hintergründe der Tat sind unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und hat auch den Staatsschutz in die Ermittlungen eingebunden.

Bitte richten Sie Ihre Hinweise per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder nehmen Sie telefonisch unter 0201/829-0 Kontakt zur Polizei Essen auf. /hey

