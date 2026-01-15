Polizei Essen

POL-E: Essen: Garageneinbrecher entwendet Werkzeuge - Fotofahndung

Essen (ots)

45131 E-Rüttenscheid: Die Kriminalpolizei sucht mit einem Foto einer Überwachungskamera nach Hinweisen zu einem Garageneinbrecher. Am 5. August 2025 bemerkte ein Anwohner der Roswithastraße, dass die Seitentür seiner Garage aufgebrochen worden war und alarmierte die Polizei.

Die Ermittlungen ergaben, dass ein unbekannter Mann am frühen Montagmorgen des 4. August gegen 5:15 Uhr gewaltsam die Tür aufgehebelt und mehrere Gartenwerkzeuge entwendet hatte. Hierbei filmte ihn eine Überwachungskamera.

Mit dem Foto der Überwachungskamera sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die Hinweise zur Identität des Einbrechers geben können. Sie können das Bild unter dem folgenden Link abrufen:

https://polizei.nrw/fahndung/191763

Bitte richten Sie Ihre Hinweise per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder nehmen Sie telefonisch unter 0201/829-0 Kontakt zum KK 34 der Polizei Essen auf. /Wrk

