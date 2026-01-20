PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-E: Essen: Unbekannte hebt Bargeld mit fremder EC-Karte ab - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern:

Am 30. Juni und am 1. Juli des vergangenen Jahres hob eine bislang unbekannte Frau mehrfach unberechtigt Bargeld mit der EC-Karte einer 52-jährigen Essenerin an verschiedenen Geldautomaten in der Innenstadt ab. Die Polizei sucht mit Fotos nach der Tatverdächtigen.

Wo und unter welchen Umständen die EC-Karte der Essenerin zuvor abhandenkam, ist bislang unklar. Anschließend nutzte die Unbekannte die Karte, um einen Bargeldbetrag im mittleren vierstelligen Bereich abzuheben.

Eine Überwachungskamera filmte die Frau während der Abhebevorgänge. Die dabei entstandenen Bilder wurden zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen:

https://polizei.nrw/fahndung/192143

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Tatverdächtigen machen können, sich unter 0201/829-0 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

