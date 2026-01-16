Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Unfälle, Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Einbrüche

Remshalden: Zwischen Mittwochabend, 19.30 Uhr und Donnerstag, 9 Uhr begab sich ein Dieb in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauskomplexes in der Bahnhofstraße. Hier gelang es dem Dieb vermutlich mit einem Werkzeug vier Kellerräume zu öffnen. Welche Beute er machte ist noch nicht gänzlich geklärt.

Waiblingen: Ein Einbrecher warf am Donnerstag zwischen 15.15 Uhr und 20.50 Uhr eine Fensterscheibe einer Wohnung ein, die sich in der Kappelbergstraße befindet. Zuvor versuchte er vergeblich eine Terrassentür sowie Fenster aufzuhebeln, was aufgrund des guten Sicherheitsstandards aber misslang. Der Dieb entwendete Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Zudem verursachte er geschätzte 1500 Euro Sachschaden.

Weinstadt-Endersbach: Am Donnerstag hebelte zwischen 12.15 Uhr und 20 Uhr ein Einbrecher gewaltsam eine Terrassentüre einer Wohnung in der Neuffenstraße auf. Anschließend durchsuchte er die Wohnung. Ob er Beute machte, ist noch unklar. Auch im Beibachweg wurde am Donnerstag eingebrochen. Womöglich der gleiche Einbrecher hebelte auch hier die Terrassentüre einer Wohnung auf und gelangte so zwischen 18.40 Uhr und 20.25 Uhr ins Innere. Er entwendete Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Hinweise bezüglich verdächtiger Personen, Fahrzeuge oder sonstiger Wahrnehmungen nimmt in allen Fällen das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Rund 5000 Euro hinterließ ein unfallflüchtiger Verursacher an einem Mercedes. Dieser parkte am Donnerstag, zwischen 16 Uhr und 20 Uhr auf dem hinteren Parkplatz der Alten Kelter in der Paulinenstraße. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

Schorndorf: VW zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte einen VW, der im Georg-Schienlin-Weg abgestellt war. Die Beschädigung wurde am Donnerstag gegen 11.15 Uhr festgestellt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/2040 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Donnerstag zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr beim Vorbeifahren einen Daimler-Benz, der in der Straße In der Plaisir abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 3.000 Euro. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 909-0 zu melden.

Großerlach: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Donnerstagmittag gegen 12:10 Uhr kam es zwischen Mittelfischbach und Unterfischbach zu einem Unfall im Begegnungsverkehr, bei dem ein Sachschaden von rund 12.000 Euro entstand. Eine 22-Jährige geriet mit ihrem Mercedes-Sprinter zu weit auf die linke Fahrspur und kollidierte mit einem 48-jährigen Tesla-Lenker. Der 48-Jährige hatte sein Fahrzeug zum Zeitpunkt der Kollision bereits bis zum Stillstand abgebremst. Verletzt wurde niemand.

Fellbach/Schmiden: Fahrzeuge zerkratzt

Am Donnerstag wurde gegen 15:50 Uhr in der Franz-Arnold-Straße festgestellt, dass im Laufe des Vormittags ein Ford Transit durch mutwilliges Zerkratzen beschädigt worden war. Bereits in der vergangenen Woche wurde an selbiger Örtlichkeit ein Hyundai Tucson mutwillig zerkratzt. Zeugen, welchen am Donnerstagvormittag etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell