Polizei Essen

POL-E: Essen: Präsenzkonzept "Safe City" stellt Fahrraddiebin - 44-Jährige festgenommen

Essen (ots)

45127 E.-Ostviertel: Am späten Samstagabend (10. Januar) stahl eine zunächst unbekannte Frau ein Fahrrad aus einem Mehrfamilienhaus an der Bornstraße. Nachdem die 39-jährige Eigentümerin ihr gestohlenes Fahrrad später auf einer Onlineverkaufsplattform wiedererkannte und einen Kauftermin vereinbarte, konnte eine 44-jährige Essenerin am Freitag (16. Januar) vorläufig festgenommen werden.

Gegen 23:10 Uhr öffnete die zu diesem Zeitpunkt unbekannte Tatverdächtige am 10. Januar gewaltsam die Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Bornstraße, begab sich in den Hausflur und entwendete ein dort abgestelltes weißes Mountainbike der Marke BMW.

Einige Tage später entdeckte die 39-jährige Besitzerin des gestohlenen Fahrrads ein Verkaufsinserat auf einer Onlineplattform. Sie erkannte ihr Fahrrad wieder und vereinbarte am Freitag (16. Januar) einen Verkaufstermin an der Severinstraße.

Kräfte des Präsenzkonzepts "Safe City" beobachteten die vereinbarte Örtlichkeit bereits vor dem vereinbarten Termin und stellten dort drei unbekannte Personen sowie das Fahrrad fest. Gegen 18:15 Uhr erschien die Geschädigte gemeinsam mit einem zivilen Beamten von "Safe City" zum Verkaufstermin. Zwei Männer übergaben das Fahrrad und forderten im Gegenzug 300 Euro. Die dritte, weibliche, Person war nicht mehr vor Ort und nahm nicht an dem Termin teil.

Noch während des vermeintlichen Verkaufs schlugen die Kräfte von "Safe City" zu und nahmen die beiden Tatverdächtigen fest. Nachdem die beiden Männer auf einer Polizeiwache als zwei Essener (49 / 41) mit deutscher Staatsangehörigkeit identifiziert wurden, zeigten sich diese kooperativ und lotsten die unbekannte dritte Person unter einem Vorwand zu einem erneuten Treffen. Daraufhin konnte die dritte Person an der Klosterstraße angetroffen und als eine 44-jährige Essenerin mit deutscher und polnischer Staatsangehörigkeit identifiziert werden.

Aufgrund einer bestehenden Videoaufzeichnung am Tatort konnte die 44-Jährige eindeutig als die gesuchte Fahrraddiebin identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungsgruppe Fahrrad ermittelt nun gegen die 44-Jährige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und Hehlerei. Die beiden Männer (49 / 41) wurden noch an der Örtlichkeit entlassen. Gegen die beiden Männer wird lediglich wegen Hehlerei ermittelt.

In diesem Zusammenhang weist die Ermittlungsgruppe Fahrrad erneut darauf hin: Nutzen Sie versteckte GPS-Tracker. Diese können bei Bewegung alarmieren und helfen bei der Wiederauffindung gestohlener Fahrräder. Darüber hinaus rät die Polizei, Fahrräder stets mit stabilen Schlössern zu sichern - auch in Kellern, gemeinschaftlichen Abstellräumen oder Garagen. /RB

