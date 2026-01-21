Polizei Essen

POL-E: Essen: Cold Case des PP Essen bei Aktenzeichen XY - KOKin Vivienne Fischer stellt den Fall Cäcilia Lange vor

Essen (ots)

45147 E.-Holsterhausen: Heute Abend (21. Januar) stellt KOKin Vivienne Fischer um 20:15 Uhr live im ZDF den Cold Case Cäcilia Lange bei Aktenzeichen XY vor.

2003 wurde die 78-jährige Rentnerin in ihrer Wohnung an der Führichstraße in Holsterhausen tot aufgefunden. Erste Ermittlungen ließen vermuten, dass Frau Lange bei einem fehlgeschlagenen Betrugsversuch brutal umgebracht wurde. Bis heute konnte trotz umfangreicher Ermittlungen kein Tatverdächtiger überführt werden.

Moderne DNA-Analyseverfahren geben jetzt neue Hoffnung bei dem Ermittlungen - In Zusammenarbeit mit Fachleuten der Rechtsmedizin Essen ist es den Ermittlern gelungen, weitere DNA-Spuren zu isolieren. In den bestehenden Datenbanken ist die mutmaßliche Täter-DNA aber bis jetzt noch nicht hinterlegt.

KOKin Vivienne Fischer von der Ermittlungsgruppe Cold Cases des PP Essen ist deshalb heute Abend bei Aktenzeichen XY, in der Hoffnung den entscheidenden Hinweis zu dem Täter zu bekommen und ihn schlussendlich mit der Hilfe der modernen Technik zu überführen. Sollten Sie Hinweise zu dem Fall geben können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de.

Sollten Sie darüber hinaus weitere Informationen zu dem Fall erfahren wollen, finden Sie unsere Podcast-Folge zu dem Cold Case Cäcilia Lange unter folgendem Link: https://www.youtube.com/watch?v=rOunjnXtlGQ&list=PLowpyIYiqqRgMd6UPsCjw6vNSAopDhiQ-&index=8 /hey

