PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Eingangstür mit Barhocker entglast (0007459/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitagnachmittag (09.01.2026) kam es in einer Spielhalle in der Gerhart-Hauptmann-Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten schlug ein 45-Jähriger einem 29-Jährigen mit der Faust auf den Hinterkopf. Ein weiterer Tatverdächtiger, 37 Jahre, griff anschließend zu einem Barhocker und versuchte damit einen gleichaltrigen zu treffen. Dieser konnte dem Schlag ausweichen. Der Barhocker fand jedoch ein anderes Ziel: die Glastür der Spielhalle, die dem Angriff nicht standhielt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 08:21

    LPI-G: Fußballturnier endet für Zuschauer im Polizeigewahrsam (0007449/2026)

    Altenburg (ots) - Meuselwitz. Ein Fußballturnier in der Schnaudertalhalle endete am Freitagabend (09.01.2026) für einen 43-jährigen Mann deutlich früher als geplant. Der stark alkoholisierte Besucher ignorierte ein ausgesprochenes Hausverbot und beleidigte zunächst einen Ordner. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten zeigte sich der Mann wenig ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 08:17

    LPI-G: Kontrahenten mit Machete verletzt

    Gera (ots) - Gera. In der Nacht zum Samstag (10.01.2026) kam es gegen 01:15 Uhr vor einer gastronomischen Einrichtung am Museumsplatz in Gera zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 30-jähriger Mann libyscher Herkunft geriet mit einem bislang unbekannten Mann, ebenfalls wohl arabischer Herkunft, zunächst verbal aneinander. Im weiteren Verlauf habe der Unbekannte unvermittelt eine etwa 50 Zentimeter lange Machete aus ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 00:29

    LPI-G: Erledigungsmeldung - Suche nach vermisster Seniorin - die Polizei bittet um Mithilfe

    Gera (ots) - Die Polizei Gera bedankt sich bei allen Mitsuchenden für die Unterstützung. Dank eines Bürgerhinweises konnte die Vermisste angetroffen und zurück ins Klinikum verbracht werden. Es wird gebeten das veröffentlichte Material inklusive aller bekanntgegebenen persönlichen Daten aus den Portalen zu entfernen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren