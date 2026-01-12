Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Eingangstür mit Barhocker entglast (0007459/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitagnachmittag (09.01.2026) kam es in einer Spielhalle in der Gerhart-Hauptmann-Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten schlug ein 45-Jähriger einem 29-Jährigen mit der Faust auf den Hinterkopf. Ein weiterer Tatverdächtiger, 37 Jahre, griff anschließend zu einem Barhocker und versuchte damit einen gleichaltrigen zu treffen. Dieser konnte dem Schlag ausweichen. Der Barhocker fand jedoch ein anderes Ziel: die Glastür der Spielhalle, die dem Angriff nicht standhielt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung. (DL)

