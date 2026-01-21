POL-E: Essen: Unbekannter raubt Bargeld in Tankstelle - Zeugenaufruf
Essen (ots)
45279 E.-Horst:
Am Dienstagabend (20. Januar) überfiel ein bislang unbekannter Mann eine Tankstelle am Von-Ossietzky-Ring und erbeutete einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Gegen 20:10 Uhr betrat der Unbekannte die Tankstelle am Von-Ossietzky-Ring/Dahlhauser Straße. Dabei hielt er eine Hand in seiner Jackentasche und erweckte so den Eindruck, bewaffnet zu sein. Durch Gesten machte der Tatverdächtige deutlich, dass er Bargeld aus der Kasse fordert. Der 43-jährige Angestellte öffnete daraufhin die Kasse, sodass der Unbekannte einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag erbeutete. Anschließend flüchtete der Mann fußläufig in Richtung Geschwister-Scholl-Straße. Ob der Tatverdächtige tatsächlich bewaffnet war, ist bislang unklar. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.
Der 43-Jährige beschrieb den Räuber als etwa 15 bis 25 Jahre alt und rund 1,60 bis 1,70 Meter groß.
Das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Essen ermittelt wegen Raubes. Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Mann machen können, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh
Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell