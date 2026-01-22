Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Grauer Lexus verunfallt nach mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45479 MH.-Broich: Heute am frühen Morgen (22. Januar) verunfallte ein grauer Lexus IS250 auf der Kreuzung Am Schloß Broich/Bergstraße. Zwei junge Männer wurden verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 1:50 Uhr befuhr der graue Lexus augenscheinlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Straße Kassenberg in Fahrtrichtung Innenstadt. Beim Überqueren der Kreuzung Am Schloß Broich/Bergstraße verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, touchierte einen Bordstein und prallte anschließend gegen einen Baum.

An der Unfallstelle trafen die Einsatzkräfte einen 22-jährigen Mülheimer sowie einen 19-jährigen Mann aus Mönchengladbach an. In diesem Moment warf der 19-Jährige aus bislang ungeklärten Beweggründen die Kennzeichen des verunfallten Fahrzeugs über einen Zaun in ein angrenzendes Gebüsch.

Der 22-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt, durch Kräfte des Rettungsdienstes vor Ort behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Aufgrund der Schwere des Verkehrsunfalls wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam eingesetzt, das umfangreich Spuren sicherte. Der Lexus wurde sichergestellt.

Vor Ort ergaben sich widersprüchliche Angaben dazu, wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt hatte. Beide Männer standen mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol beziehungsweise Betäubungsmitteln, weshalb ihnen jeweils eine Blutprobe entnommen wurde.

Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens (Alleinrennen nach §315d StGB). Da derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 22-Jährige das Fahrzeug geführt hat und dieser augenscheinlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wird zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum Fahrer des Fahrzeugs machen können. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de entgegen. /RB

