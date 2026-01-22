PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: Radfahrerin nach Ausparkversuch eines PKWs schwer verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45131 E.-Rüttenscheid: Gestern Morgen (21. Januar) wurde auf der Rüttenscheider Straße eine 65-jährige Radfahrerin schwer verletzt, als eine Autofahrerin (76) ausparkte.

Der blaue Skoda der 76-Jährigen parkte auf der Rüttenscheider Straße in Höhe Wegenerstraße (Fahrtrichtung Innenstadt). Als sie gegen 8:30 Uhr aus der Parkbucht herausfahren wollte, stürzte die vorbeifahrende Radfahrerin, die in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die 65-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ob es zu einem Zusammenstoß kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, wenden sich bitte unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 11:45

    POL-E: Essen: Unbekannter entwendet Rasierer - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Mann, der am 5. September vergangenen Jahres in einem Drogeriemarkt am Willy-Brandt-Platz mehrere Rasierer gestohlen haben soll. Gegen 7:25 Uhr konnten Überwachungskameras filmen, wie der Unbekannte mehrere Rasierer in seinen Rucksack steckte und das Geschäft verließ, ohne die Waren zu bezahlen. Mit Fotos sucht die ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 10:30

    POL-E: Essen: Unbekannter raubt Bargeld in Tankstelle - Zeugenaufruf

    Essen (ots) - 45279 E.-Horst: Am Dienstagabend (20. Januar) überfiel ein bislang unbekannter Mann eine Tankstelle am Von-Ossietzky-Ring und erbeutete einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 20:10 Uhr betrat der Unbekannte die Tankstelle am Von-Ossietzky-Ring/Dahlhauser Straße. Dabei hielt er eine Hand in seiner ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren