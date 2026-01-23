Polizei Essen

POL-E: Essen: Fahrgast bei Gefahrenbremsung in Bus schwer verletzt - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45329 E.-Vogelheim:

Am Freitagnachmittag (9. Januar) kam es auf der Vogelheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 83-jährige Frau als Fahrgast eines Linienbusses schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht den bislang unbekannten Fahrer eines beteiligten Pkws sowie Zeugen des Unfalls.

Gegen 16:25 Uhr überholte ein bislang unbekannter Pkw, vermutlich ein schwarzer VW Passat, auf der Vogelheimer Straße in Fahrtrichtung Gladbecker Straße einen vorausfahrenden Linienbus und nutzte hierfür die Gegenfahrbahn.

Auf Höhe der Haltestelle "Mehring" geriet der Pkw mit hoher Geschwindigkeit auf den Fahrstreifen des entgegenkommenden Linienbusses, der die Vogelheimer Straße in Richtung Hafenstraße befuhr. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, leitete der Busfahrer eine Gefahrenbremsung ein. Infolge des abrupten Bremsmanövers stürzte eine 83-jährige Insassin im Bus und verletzte sich schwer. Die Essenerin wurde rettungsdienstlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie weiterhin stationär behandelt wird.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei Essen sucht nun nach Zeugen. Wer Angaben zu der Identität des Fahrers machen kann, meldet sich bitte unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /ruh

