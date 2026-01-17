PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81
Gemarkung Möglingen: Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem Fahrzeug fordert eine verletzte Person

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend (17.01.2026) gegen 20:30 Uhr befuhr ein 28-jähriger VW-Lenker die BAB 81 aus Richtung Singen kommend in Fahrtrichtung Heilbronn. Der VW-Fahrer will die Autobahn an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd verlassen. Aufgrund bislang ungeklärter Ursache kommt er im Abfahrtsbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug reißt mehrere Leitpfosten heraus, überschlägt sich und kommt auf dem Dach abseits der Fahrbahn zum Liegen. Der VW-Lenker wird durch den Unfall lediglich leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war vor Ort. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 7.500 Euro. Die Abfahrt war für die Dauer der Unfallaufnahme und die sich anschließenden Reinigungsarbeiten der Autobahnmeisterei für zweieinhalb Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.01.2026 – 13:16

    POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 78-Jährigen

    Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht nach einer 78-jährigen Dame aus Sindelfingen, die seit dem 15.01.2026 offiziell als vermisst gilt. Die Vermisste wurde zuletzt am Donnerstag, 15.01.2026, gegen 16:00 Uhr im Seniorenwohnheim "Haus am Brunnen", das an der Brunnenstraße in Sindelfingen gelegen ist, gesehen. Die Vermisste ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 06:38

    POL-LB: Herrenberg/K1081: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitagabend, den 17.01.2026, um ca. 20:00 Uhr kam es auf der K1081 zwischen dem Kreisverkehr Zeppelinstraße und dem Abzweig Nagolder Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Fahrzeuglenker befuhr mit seinem BMW die genannte Landstraße in Fahrtrichtung Herrenberg als er aus zunächst unbekannten Gründen in den Gegenverkehr kam. Dort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren