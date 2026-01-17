Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Gemarkung Möglingen: Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem Fahrzeug fordert eine verletzte Person

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend (17.01.2026) gegen 20:30 Uhr befuhr ein 28-jähriger VW-Lenker die BAB 81 aus Richtung Singen kommend in Fahrtrichtung Heilbronn. Der VW-Fahrer will die Autobahn an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd verlassen. Aufgrund bislang ungeklärter Ursache kommt er im Abfahrtsbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug reißt mehrere Leitpfosten heraus, überschlägt sich und kommt auf dem Dach abseits der Fahrbahn zum Liegen. Der VW-Lenker wird durch den Unfall lediglich leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war vor Ort. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 7.500 Euro. Die Abfahrt war für die Dauer der Unfallaufnahme und die sich anschließenden Reinigungsarbeiten der Autobahnmeisterei für zweieinhalb Stunden gesperrt.

