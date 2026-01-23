Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Überreste einer Cannabisplantage auf Parkplatz entsorgt - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

45479 MH.-Broich: Am Mittwochmittag (21. Januar) fand ein Zeuge auf einem Parkplatz am Uhlenhorstweg / Rundweg abgeladene Überreste einer mutmaßlichen Cannabisplantage. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13:45 Uhr meldete sich ein 34-jähriger Duisburger bei der Polizei, nachdem er auf dem Parkplatz mehrere Müllsäcke entdeckt hatte, die dort augenscheinlich kurz zuvor unberechtigt abgeladen worden waren.

In den Säcken befanden sich unter anderem Substrate, Pflanzenreste von Cannabispflanzen sowie Elektronikschrott. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte Teile einer Bewässerungsanlage sowie mehrere Verpackungen von Feuchtraumleuchten fest.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Anbaus von Cannabispflanzen nach dem Konsumcannabisgesetz (KCanG) aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Abladevorgang beobachtet haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de entgegen. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell