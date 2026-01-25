Polizei Essen

POL-E: Essen: Wiederholte Ruhestörung in Lokal führt zu größerem Polizeieinsatz - Geburtstagsfeier aufgelöst - Ein Partygast im Gewahrsam - Platzverweis für sämtliche Partygäste

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen-Nord: In einem Lokal an der Altenessener Straße kam es heute Nacht (25. Januar, gegen 0 Uhr) nach einer wiederholten Ruhestörung zu einem größeren Polizeieinsatz. Für einen Partygast (46, deutsch/serbisch/montenegrinisch) endete die Geburtstagsfeier im Gewahrsam, der Rest der circa 50 Gäste bekam einen Platzverweis.

Bereits gegen 23 Uhr hatte eine Anwohnerin bei der Leitstelle der Polizei eine Ruhestörung gemeldet. Eine Streifenwagenbesatzung hatte daraufhin die Geburtstagsparty in dem Lokal an der Altenessener Straße aufgesucht und die Gäste ermahnt, leiser weiterzufeiern. Eine gute dreiviertel Stunde später meldete sich die Anwohnerin erneut. Eine andere Streifenwagenbesatzung traf draußen vor der Feierörtlichkeit auf mehrere Partygäste und das Geburtstagskind (50). Die Beamten baten erneut um ein leiseres Feiern, da ansonsten die Party aufgelöst werden müsste.

Aus dem Lokal traten nun weitere Partygäste, die den Beamten gegenüber teilweise sehr uneinsichtig und verbal aggressiv auftraten. Auch der Wirt kam nun auf die Straße und gab an, dass er gerne die Veranstaltung beenden würde, da es Probleme mit den Gästen gäbe. Daraufhin wurde die Feier beendet und den Gästen mitgeteilt, dass sie das Lokal verlassen müssten. Ein 46-Jähriger (deutsch/serbisch/montenegrinisch) beleidigte nun einen der Beamten. Als dieser seine Personalien aufnehmen wollte, wurde der Mann handgreiflich. Weitere Beamte brachten ihn zu Boden. Ein anderer Partygast (54, deutsch/serbisch/montenegrinisch) griff plötzlich die Beamten an, um zu verhindern, dass der 46-Jährige in Gewahrsam genommen wird. Auch weitere Gäste, die aus dem Lokal strömten, gingen nun bedrohlich auf die Beamten zu. Diese zogen nun ihre Distanz-Elektro-Impulsgeräte (DEIG), drohten deren Einsatz an und forderten Verstärkung an. Da der 46-Jährige die Beamten weiterhin aggressiv anging, wurde das DEIG gegen ihn eingesetzt, so dass er gefesselt werden konnte.

Die zahlreich eingetroffenen Verstärkungskräfte konnten die Partygäste in das Lokal zurückdrängen. Dort wurden ihre Identitäten festgestellt und Platzverweise erteilt. Anschließend konnten sie das Lokal verlassen.

Der 46-Jährige wurde zunächst durch die Besatzung eines Rettungswagens medizinisch versorgt und anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Gegen einen 54-jährigen Partygast wird ebenfalls wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Gefangenenbefreiung ermittelt. Das Handy eines anderen Gastes (30, deutsch/serbisch/montenegrinisch) wurde als Beweismittel sichergestellt, da er mit diesem den Einsatz gefilmt hatte./SyC

