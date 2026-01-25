Polizei Essen

POL-E: Essen: Tatverdächtiger aus Krankenhaus geflüchtet - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45130 E.-Rüttenscheid:

Gestern Mittag (23.Januar) flüchtete ein 42-jähriger Tatverdächtiger aus einem Krankenhaus in Essen-Rüttenscheid. Der Mann war zuvor wegen eines versuchten Diebstahls aus einem Hotel festgenommen worden und befand sich zur Feststellung seiner Haftfähigkeit in ärztlicher Behandlung.

Gegen 12:15 Uhr flüchtete der 42-jährige Deutsche aus einem Fenster des Behandlungsraums des Alfried-Krupp-Krankenhauses. Die eingesetzten Beamten verfolgten den Flüchtenden über den Parkplatz des Krankenhauses in Richtung Wittenbergstraße, verloren ihn jedoch aus den Augen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung, an der unter anderem ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief bislang ohne Erfolg.

Zuvor hatten Einsatzkräfte den 42-Jährigen, der ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, nach einem versuchten Diebstahl aus einem Hotel festgenommen. Im Anschluss wurde der Mann für eine medizinische Behandlung zur Feststellung seiner Haftfähigkeit in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mann ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, war zum Zeitpunkt seiner Flucht dunkel gekleidet und trug beige Schuhe sowie ein großes weißes Pflaster auf der rechten Gesichtshälfte im Bereich des Auges.

Die Polizei Essen bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Flüchtigen gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh

