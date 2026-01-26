PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: 30-jähriger Sascha F. vermisst - 1. Folgemeldung - RÜCKNAHME DER FOTOFAHNDUNG

Essen (ots)

45326 E.- Altenessen-Süd: Seit dem 7. Januar wurde der 30-jährige Sascha F. vermisst.

Der junge Mann kehrte eigenständig und wohlbehalten zurück.

Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Gleichzeitig bitten wir um Löschung des veröffentlichten Fotos./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

