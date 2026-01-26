Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei Unbekannte rauben Videospielkonsolen aus Wohnung - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45144 E.-Frohnhausen:

Am Freitagabend (23. Januar) raubten zwei bislang unbekannte Männer mehrere Videospielkonsolen aus einer Wohnung an der Margaretenstraße. Bei der Flucht setzte einer der Täter Reizgas ein und verletzte dabei einen 24-jähriger Essener leicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20:40 Uhr erhielt eine 42-jährige Essenerin über eine Überwachungskamera einen Hinweis darauf, dass sich zwei unbekannte Männer in ihrer Wohnung aufhielten. Die Frau, die sich zu diesem Zeitpunkt in unmittelbarer Nähe befand, begab sich gemeinsam mit einem 36-jährigen Bekannten umgehend zu ihrer Wohnung.

Als sie dort eintraf, rannte einer der Tatverdächtigen aus dem Mehrfamilienhaus. Ein 24-jähriger Essener befand sich zu diesem Zeitpunkt zufällig vor Ort und bemerkte das Geschehen. Er versuchte, den Mann an der Flucht zu hindern und hielt ihn zunächst fest. Daraufhin sprühte der Tatverdächtige Reizgas in das Gesicht des 24-Jährigen. Der 36-jährige Begleiter der Geschädigten versuchte ebenfalls einzugreifen, wurde von dem Tatverdächtigen jedoch weggestoßen und ebenfalls mit Reizgas besprüht. Anschließend flüchtete der Täter mit einem Fahrrad über die Martin-Luther-Straße in Richtung Frohnhauser Straße.

Während der 36-Jährige unverletzt blieb, wurde der 24-Jährige vor Ort rettungsdienstlich behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der zweite Tatverdächtige befand sich nicht mehr vor Ort und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der alarmierten Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Die Essenerin beschrieb beide Tatverdächtigen als schwarz gekleidet. Einer der Männer soll etwa 1,85 Meter groß gewesen sein und einen Bart getragen haben. Einer der beiden war schlank, der andere von kräftiger Statur.

Die Polizei Essen ermittelt wegen Raubes und bittet Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden./ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell