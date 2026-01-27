Polizei Essen

POL-E: Essen: E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Seniorin und flüchtet - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45147 E.-Holsterhausen:

Am Sonntagabend (25. Januar) kollidierte ein E-Scooter-Fahrer im Kreuzungsbereich Virchowstraße/Pelmanstraße mit einer 71-jährigen Essenerin. Dabei wurde die Fußgängerin leicht verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19:45 Uhr ging die 71-Jährige auf dem Gehweg der Virchowstraße in Richtung Pelmanstraße. In Höhe der Kreuzung überholte sie ein E-Scooter, auf dem sich ein Mann sowie eine hinter ihm stehend Frau befanden. Während des Überholvorgangs touchierte der Fahrer des E-Scooters die Essenerin, wodurch diese stürzte und sich leicht verletzte. Das Duo flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.

Ein Zeuge beschrieb die beiden Personen als etwa 13 bis 15 Jahre alt. Der Fahrer soll ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei Essen sucht nach weiteren Zeugen. Wer Angaben zum Unfallhergang oder zu den Personen machen kann, meldet sich bitte unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell