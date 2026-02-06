Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Unfallflucht im Begegnungsverkehr zwischen Aidlingen und Grafenau

Ludwigsburg (ots)

Ein 24-Jähriger am Steuer eines Peugeot Boxer fuhr am Donnerstagabend (05.02.2026) auf der Kreisstraße 1063 aus Grafenau kommend in Richtung Aidlingen. Gegen 17:10 Uhr kam ihm eine unbekannte Person mit einem vermutlich weißen Lkw entgegen, die zu weit links fuhr und den linken Außenspiegel am Transporter des 24-Jährigen streifte. Der Spiegel wurde durch die Kollision abgerissen und es entstanden Streifschäden an der gesamten Fahrerseite des Peugeot. Die unbekannte Person setzte ihre Fahrt unvermindert fort, ohne sich um den Unfallschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern. Ob der Lkw bei dem Unfall ebenfalls beschädigt wurde, ist noch unklar. Wer den Unfall beobachtet hat und Hinweise auf die unfallverursachende Person oder deren Lkw geben kann, wird um Kontaktaufnahme zum Polizeirevier Sindelfingen gebeten (Tel. 07031 697-0, sindelfingen.prev@polizei.bwl.de).

