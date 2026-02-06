PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Grauer Mercedes Vito mitsamt Montagewerkzeug entwendet

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwochabend (04.02.2026, 21:30 Uhr) und Donnerstagmorgen (05.02.2026, 08:00 Uhr) entwendeten unbekannte Täter einen in der Gartenstraße in Ehningen abgestellten, grauen Mercedes Vito samt darin befindlichem Montagewerkzeug. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zum abgeschlossenen Fahrzeug mit Böblinger Kennzeichen (BB) und flüchteten mit dem Wagen in unbekannte Richtung. Der Wert des Fahrzeugs und der Ladung ist noch nicht abschließend bekannt. Der Polizeiposten Ehningen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07034 27045-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

