PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: Fußgängerin bei Kollision mit Pkw verletzt

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Schwarzwald- zur Hauptstraße in Ludwigsburg-Neckarweihingen wurde am Donnerstagnachmittag (05.02.2026) gegen 14 Uhr eine 68-jährige Fußgängerin verletzt, als sie die Schwarzwaldstraße in Richtung Friedhof Scholppenäcker überquerte. Eine 45-jährige Renault-Fahrerin bog zeitgleich von der Hauptstraße ortseinwärts in die Schwarzwaldstraße ab. Dabei übersah sie die Fußgängerin und erfasste sie mit ihrem Pkw, wodurch die 68-Jährige zu Boden stürzte. Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt (Tel. 07141 18-5353, ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 13:28

    POL-LB: Ehningen: Grauer Mercedes Vito mitsamt Montagewerkzeug entwendet

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Mittwochabend (04.02.2026, 21:30 Uhr) und Donnerstagmorgen (05.02.2026, 08:00 Uhr) entwendeten unbekannte Täter einen in der Gartenstraße in Ehningen abgestellten, grauen Mercedes Vito samt darin befindlichem Montagewerkzeug. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zum abgeschlossenen Fahrzeug mit Böblinger ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 13:27

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugenaufruf nach mutwilliger Sachbeschädigung an Pkw

    Ludwigsburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am Donnerstagabend (05.02.2026) ein in der Prinz-Eugen-Straße in Bietigheim-Bissingen geparkter Mercedes beschädigt wurde. Zwischen 19:15 Uhr und 19:35 Uhr zerkratzte eine noch unbekannte Person mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite des Mercedes. Dabei entstanden rund 3.000 Euro Sachschaden. ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 13:01

    POL-LB: Ditzingen: Fiat-Lenker flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Ditzingen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (05.02.2026) gegen 15.25 Uhr in der Gerlinger Straße in Ditzingen ereignete. Ein 39 Jahre alter Audi-A3-Lenker wartete in der Siemensstraße zunächst an einer roten Ampel. Hinter ihm ein 34-jähriger Audi-A4-Fahrer. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren