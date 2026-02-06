Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: Fußgängerin bei Kollision mit Pkw verletzt

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Schwarzwald- zur Hauptstraße in Ludwigsburg-Neckarweihingen wurde am Donnerstagnachmittag (05.02.2026) gegen 14 Uhr eine 68-jährige Fußgängerin verletzt, als sie die Schwarzwaldstraße in Richtung Friedhof Scholppenäcker überquerte. Eine 45-jährige Renault-Fahrerin bog zeitgleich von der Hauptstraße ortseinwärts in die Schwarzwaldstraße ab. Dabei übersah sie die Fußgängerin und erfasste sie mit ihrem Pkw, wodurch die 68-Jährige zu Boden stürzte. Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt (Tel. 07141 18-5353, ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de).

