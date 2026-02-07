Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 20:15 Uhr, kam es im Bietigheimer Wohngebiet Buch, am östlichen Ortsrand in Richtung Freiberg/Neckar, zu einem Einbruch in ein Reihenhaus. Die bislang unbekannten Täter kamen über den Garten auf das Grundstück und hebelten ein Fenster auf, durch welches sie in das Gebäudeinnere gelangten. Hier wurden die Räumlichkeiten durchwühlt und Gegenstände mit noch nicht bekanntem Gesamtwert entwendet. Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen übernommen.

