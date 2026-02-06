Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Kirche mit Graffiti beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag, 01.02.2026 und Mittwoch, 04.02.2026 trieben noch unbekannte Personen ihr Unwesen in der Grabenstraße in Bondorf. Dort besprühten sie Treppen, die Fassade sowie eine Eingangstür großflächig mit roter und pinkfarbener Sprühfarbe. Angebracht wurden unleserliche Schriftzeichen, die Schriftzüge "BOWLA" und "ACAB" sowie ein stilisierter Totenkopf. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Gäu hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07032 95491-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

