Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Unbefugte Ingebrauchnahme von Lkw mit anschließenden Unfallfluchten in Markgröningen, Asperg und Möglingen

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen betraten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gegen 03:50 Uhr das Gelände einer großen Logistikfirma im Industriegebiet in Markgröningen. Hier nahm die Täterschaft eine der dort abgestellten Sattelzugmaschinen in Betrieb und fuhr damit nach Asperg, wo sie auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Markgröninger Straße wendeten und anschließend wieder auf das Firmengelände zurückfuhren. Dort angekommen streifte die Zugmaschine an einem abgestellten Sattelauflieger, was einen Schaden von ca. 12.000 Euro verursachte. Kurz darauf fuhren vermutlich der oder dieselben Täter mit einem Sattelzug derselben Firma vom Hof, zunächst nach Möglingen und von dort wieder zurück nach Markgröningen, wobei sich der Sattelzug letztlich im Grünstreifen einer Sackgasse festfuhr und von der Täterschaft zurückgelassen wurde. Am Auflieger des Zuges konnte ein Streifschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro festgestellt werden, wobei noch unklar ist ob es sich um einen Altschaden handelt. Zur Aufnahme des Sachverhalts war eine Streife des Polizeireviers Vaihingen / Enz sowie die Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Ludwigsburg eingesetzt. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigsburg unter 0800/1100225 oder per E-Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

