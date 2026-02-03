PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Firma & hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Leutenbach-Nellmersbach: Einbruch in Firma

Am Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 8:00 Uhr und 10:00 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in die Produktionshalle einer Firma in der Daimlerstraße ein und entwendeten über einhundert Werkzeuge, unter anderem Fräsen und Bohrer sowie verschiedene Materialien wie Kupfer, Messing und Hartmetall. Zudem wurde ein VW Crafter der Firma, an dem sich die Kennzeichen BK-AC 48 befanden, gestohlen. Eventuell wurde mit diesem das Diebesgut abtransportiert. Nach der Tat wurden durch die Diebe mehrere Feuerlöscher versprüht sowie verschiedene Flüssigkeiten entleert, vermutlich um vorhandene Spuren zu beseitigen. Das Diebesgut dürfte im sechsstelligen Bereich liegen, wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar. Der Polizeiposten Schwaikheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die am Sonntag entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 969030 beim Polizeiposten zu melden.

Winnenden: Von der Straße abgekommen - hoher Sachschaden

Ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Montag gegen 22:45 Uhr die Kreisstraße 1913 von Winnenden in Richtung Breuningsweiler. Hierbei kam er in einer Linkskurve vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab, überschlug sich neben der Fahrbahn und kam auf dem Dach zum Liegen. Am Pkw entstand Totalschaden, die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 160.000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 14:31

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Unfälle

    Aalen (ots) - Aalen: Unfallflucht Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum zwischen Samstag, 21:00 Uhr und Montag, 09:30 Uhr, einen Audi, der in der Sauerbachstraße abgestellt war. Beim Verursacherfahrzeug handelte es sich vermutlich um ein weißes Fahrzeug. Am Audi entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 14:04

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Backnang: Auffahrunfall mit verletzter Person Am Montag gegen 10:45 Uhr befuhr eine 65-jährige Fahrerin mit ihrem Mini die Blumenstraße und übersah dabei den vor ihr abbremsenden Dacia einer 67-jährigen Fahrerin. Die 65-Jährige fuhr auf das Auto der 67-Jährigen auf. Der Dacia wurde daraufhin nach vorne auf einen BMW eines 21-jährigen Fahrers geschoben. Bei dem Unfall verletzte sich die 65-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren