Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Firma & hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Leutenbach-Nellmersbach: Einbruch in Firma

Am Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 8:00 Uhr und 10:00 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in die Produktionshalle einer Firma in der Daimlerstraße ein und entwendeten über einhundert Werkzeuge, unter anderem Fräsen und Bohrer sowie verschiedene Materialien wie Kupfer, Messing und Hartmetall. Zudem wurde ein VW Crafter der Firma, an dem sich die Kennzeichen BK-AC 48 befanden, gestohlen. Eventuell wurde mit diesem das Diebesgut abtransportiert. Nach der Tat wurden durch die Diebe mehrere Feuerlöscher versprüht sowie verschiedene Flüssigkeiten entleert, vermutlich um vorhandene Spuren zu beseitigen. Das Diebesgut dürfte im sechsstelligen Bereich liegen, wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar. Der Polizeiposten Schwaikheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die am Sonntag entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 969030 beim Polizeiposten zu melden.

Winnenden: Von der Straße abgekommen - hoher Sachschaden

Ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Montag gegen 22:45 Uhr die Kreisstraße 1913 von Winnenden in Richtung Breuningsweiler. Hierbei kam er in einer Linkskurve vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab, überschlug sich neben der Fahrbahn und kam auf dem Dach zum Liegen. Am Pkw entstand Totalschaden, die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 160.000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell