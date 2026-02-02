Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum zwischen Samstag, 21:00 Uhr und Montag, 09:30 Uhr, einen Audi, der in der Sauerbachstraße abgestellt war. Beim Verursacherfahrzeug handelte es sich vermutlich um ein weißes Fahrzeug. Am Audi entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 entgegen.

Abtsgmünd/Roßnagel: Unfallflucht

Zwischen Donnerstag und Samstag befuhr ein unbekannter Lkw-Fahrer die L1075 in Fahrtrichtung Abtsgmünd. Hierbei geriet er zu weit nach rechts und überfuhr zwei Blumenkübel. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Polizeiposten Abtsgmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07366 9666-0.

Schwäbisch Gmünd/Straßdorf: Unfall beim Einparken

Eine 84-jährige VW-Lenkerin streifte am Montag gegen 10:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Einhornstraße beim Vorwärtseinparken einen abgestellten VW. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Neresheim: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Mittwoch, 28.01.26 gegen 6.45 Uhr vermutlich mit einem schwarzen PKW die B466 in Richtung Neresheim. Zwischen der Abzweigung nach Mörtingen und der Abzweigung nach Ohmenheim, kam der Fahrer mit seinem PKW auf die gegenfahrspur und streifte hier einen entgegenkommenden LKW. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Einhorntunnel

Vermutlich aufgrund Müdigkeit touchierte am Montagmorgen um kurz vor 6 Uhr ein 29-jähriger Lenker eines Audi dreimal die Tunnelwand des Einhorntunnels im Bereich des Eingangsportals in Fahrtrichtung Stuttgart. Bei dem Unfall wurde der 29-Jährige leicht verletzt. Sowohl an der Tunnelwand, als auch am Audi entstand jeweils Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe. Aufgrund des Unfalls kam es zu stockendem Verkehr, in dessen Verlauf sich noch ein Auffahrunfall ereignete. Gegen 7.20 Uhr erkannte eine 32-jährige Lenkerin eines Audi A3, die von Iggingen in Richtung Schwäbisch Gmünd fuhr, zu spät, dass die vor ihr fahrende 54-jährige Ford-Lenkerin ihr Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf den PKW auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell