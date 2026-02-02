Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall - Auto beschädigt - Einbruch - Eis und Schnee auf Straße geworfen - Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Korb: Betrunken von der Straße abgekommen

Ein 23 Jahre alter VW-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 8:30 Uhr die Waiblinger Straße und kam hierbei alleinbeteiligt nach links von der Straße ab. Anschließend kollidierte er zunächst mit einem Verkehrsschild, in der Folge prallte der Pkw gegen den Balkon eines Mehrfamilienhauses. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Ein Alkoholtest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von über 1,1 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Plüderhausen: Auto beschädigt

Zwischen Samstag, 23:20 Uhr und Sonntag, 15:40 Uhr wurde in der Holbeinstraße ein Peugeot zerkratzt und ein Reifen zerstochen. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Einbruch in Geschäft

In der Nacht auf Montag gegen 3:30 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Geschäft in der Straße Oberer Marktplatz ein und entwendeten mehrere Smartphones. Der Wert des Diebesgutes ist bisher noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Kernen im Remstal: Eis und Schnee auf Straße geworfen

Am 30.01.2026, gegen 18:40 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in der Seestraße, im Bereich der Einmündung Hauptstraße, mehrere Jugendliche Eisplatten bzw. Schnee auf fahrende Autos werfen sollen. Die Jugendlichen im geschätzten Alter von 14-16 Jahren wurden von einem ebenfalls bislang unbekannten Passanten angesprochen. Daraufhin flüchteten die Jugendlichen mit E-Scootern. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise und um Meldung von Verkehrsteilnehmern, die mit Schnee und Eis beworfen wurden. Insbesondere der Anrufer bei der Polizei, sowie der Passant, der die Jugendlichen ansprach, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 57720 entgegen.

Oppenweiler: Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, gegen 04:30 Uhr wurde ein 23-jähriger BMW-Fahrer in der Hauptstraße im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf seine Fahrtüchtigkeit kontrolliert. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille beim BMW-Fahrer. Sein Führerschein wurde ihm vor Ort abgenommen und er musste zu Blutentnahme. Ihm droht nun eine Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell