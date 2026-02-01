Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 01.02.2026 - Landkreis Schwäbisch Hall:

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall -

Am Samstag gegen 17:40 Uhr befuhr ein 36 -jähriger Skoda-Fahrer die K2642 von Ingersheim in Richtung Altenmünster. Nach einer Rechtskurve überholte er einen vor ihm fahrenden Pkw. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er dabei alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer wurde leicht verletzt. Er musste eine Blutprobe abgeben. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell