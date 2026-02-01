PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 01.02.2026 - Landkreis Schwäbisch Hall:

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall -

Am Samstag gegen 17:40 Uhr befuhr ein 36 -jähriger Skoda-Fahrer die K2642 von Ingersheim in Richtung Altenmünster. Nach einer Rechtskurve überholte er einen vor ihm fahrenden Pkw. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er dabei alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer wurde leicht verletzt. Er musste eine Blutprobe abgeben. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 12:25

    POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 01.02.2026 - Rems-Murr-Kreis:

    Aalen (ots) - Waiblingen: Unfall mit Rettungswagen - Am Samstagmittag gegen 14:15 Uhr befuhr ein Rettungswagen im Rahmen eines Notfalleinsatzes mit Blaulicht und Sondersignal die Alte Bundesstraße und wollte an der Kreuzung An der Talaue nach links in die Neustädter Straße abbiegen. Die 23 -jährige Fahrerin des Rettungswagens fuhr dabei bei roter Ampel in den ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 16:07

    POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 31.01.2026

    Aalen (ots) - Sulzbach an der Murr: Pkw streift geparktes Fahrzeug Am Samstagmorgen gegen 01:09 Uhr fuhr ein 57-jähriger in der Kleinhöchberger Straße mit seinem BMW SUV gegen einen geparkten Fiat Ducato. Der Fahrer blieb unverletzt. AM BMW entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro, am Fiat von ca. 4.000 Euro. Backnang: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen Vor dem Kreisverkehr in der Aspacher Straße kommt es ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 11:42

    POL-AA: Pressemitteilung für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 31.01.2026

    Aalen (ots) - Obermünkheim: Pkw überschlägt sich, niemand verletzt Am Samstagmorgen kam es auf der K 2577 zwischen Obermünkheim und Sülz gegen 08:20 Uhr zu einem Unfall mit einem Pkw. Der 18-jährige Fahrer kam wegen Glätte alleinbeteiligt mit seinem Peugeot 206 von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren