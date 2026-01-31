Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 31.01.2026

Aalen (ots)

Sulzbach an der Murr: Pkw streift geparktes Fahrzeug

Am Samstagmorgen gegen 01:09 Uhr fuhr ein 57-jähriger in der Kleinhöchberger Straße mit seinem BMW SUV gegen einen geparkten Fiat Ducato. Der Fahrer blieb unverletzt. AM BMW entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro, am Fiat von ca. 4.000 Euro.

Backnang: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Vor dem Kreisverkehr in der Aspacher Straße kommt es verkehrsbedingt zu stockendem Verkehr. Dies bemerkte ein 33-jähriger VW-Fahrer zu spät und fuhr auf dem vor ihm haltenden Audi A3 eines 75-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Audi auf den vor ihm stehenden Renault Twingo (21-jährige Fahrerin) geschoben und dieser wiederum auf den davorstehenden weiteren Audi A3 (66-jährige Fahrerin). Alle Beteiligten blieben unverletzt. Am VW entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro, am Audi A3 von ca. 3.000 Euro, am Renault Twingo von ca. 4.000 Euro und am anderen Audi A3 von ca. 1.000 Euro.

Fellbach: Fahrradfahrer durch Autotür verletzt

In der Bahnhofstraße fuhr ein 11-Jähriger am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr mit seinem Fahrrad ordnungsgemäß auf dem Gehweg, als eine Beifahrerin eines dort geparkten Pkw ihre Tür öffnete. Der 11-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit der Autotür. Er wurde leicht verletzt. Am Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 150 Euro. Am Pkw lag der Schaden bei ca. 6.000 Euro.

Fellbach: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Zwei unbekannte Täter versuchten am Freitagabend gegen 18:55 Uhr in der Täschenstraße über einen Balkon in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Sie versuchten die Balkontür aufzuhebeln. Dadurch wurde ein Bewohner geweckt, welcher die Täter verschreckte, so dass diese unerkannt flüchteten. An der Tür entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Die Täter waren dunkel gekleidet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter 0711/57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

Schorndorf: Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter drangen in der Friedrich-Ebert-Straße in ein Einfamilienhaus ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Es wurde Bargeld entwendet. Am Fenster entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181/2040 zu melden.

Waiblingen: Unfall mit zwei Pkw

Am Freitagnachmittag kam es an der Kreuzung An der Talaue / Neustädter Straße / Alte Bundesstraße gegen 15:20 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Ein 36-jähriger Citroen-Fahrer übersah beim Linksabbiegen eine rote Ampel und kollidierte mit dem VW Up einer 41-Jährigen. Beide Personen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils ca. 10.000 Euro.

Waiblingen: Auffahrunfall mit zwei Pkw

Am Freitagmorgen kam es an der Kreuzung An der Talaue / Neustädter Straße / Alte Bundesstraße gegen 09:15 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Ein 18-jähriger Mercedes AMG- Fahrer fuhr auf den verkehrsbedingt wartenden Seat IBIZA einer 52-Jährigen auf. Die Beteiligten blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils ca. 3.000 Euro.

Weinsatdt: Pkw fährt in Lkw

Am Freitagvormittag gegen 11:20 Uhr kam es in der Buhlstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Eine 69-jährige Suzuki-Fahrerin verwechselte vermutlich das Gas- und das Bremspedal und fuhr in einen Lkw. Die Dame blieb unverletzt. Am Suzuki entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Am Lkw liegt der Schaden bei ca. 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell