POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 31.01.2026
Aalen (ots)
Schwäbisch Gmünd: Unfall mit zwei Pkw und zwei Verletzten
Am Freitagabend gegen 22:15 Uhr kam es an der Kreuzung Deinbacher Straße / An der Stauferklinik zu einem Unfall zwischen einem Ford Focus C-Max und einem Audi A4 Avant. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. Die 57-jährige Ford-Fahrerin übersah den 38-jährigen Audi-Fahrer, welcher Vorfahrt hatte, so dass es zur Kollision kam. Der Schaden am Ford liegt bei ca. 2.000 Euro. Der Schaden am Audi beläuft sich auf ca. 8.500 Euro.
