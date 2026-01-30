Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Folgemeldung mit Öffentlichkeitsfahndung zu Raubüberfall auf Bankfiliale in Essingen

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen zu Raubüberfall auf Bankfiliale

Essingen: Folgemeldung mit Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall auf Bankfiliale

Wie berichtet, betrat am Donnerstag gegen 15:40 Uhr ein Mann eine Bankfiliale in der Rathausgasse, bedrohte dort eine 24-jährige Bankmitarbeiterin, raubte einen höheren Geldbetrag und flüchtete anschließend. Die Mitarbeiterin wurde leicht verletzt.

Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungs- sowie Ermittlungsmaßnahmen ein. Die Fahndungsmaßnahmen führten zunächst nicht zum Auffinden des Täters. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Ellwangen führen die Ermittlungen mit Hochdruck. Derzeit arbeiten rund 20 Ermittelnde an dem Fall.

Von den Überwachungskameras liegen Lichtbilder des Tatverdächtigen vor. Dieser trug bei der Tatausführung eine täuschend echt aussehende Gesichtsmaske aus Silikon, eine sogenannte "Old-Man-Maske".

Des Weiteren trug er eine schwarze Mütze, einen dunklen gestreiften Schal, einen dunklen Mantel, eine blaue Hose sowie schwarze Handschuhe. Er hatte zeitweise eine Sonnenbrille auf und wird als etwa 180 cm groß mit braunen Augen und dunklen Haaren beschrieben. Bei der Tatausführung führte er einen auffälligen goldenen bzw. roségoldenen, größeren Rollkoffer bei sich.

Die Kriminalpolizei hat folgenden Fragen: -Wer kann Hinweise zur Herkunft und Verbleib des Rollkoffers geben? -Wer kann Hinweise zur Herkunft und Verbleib der Gesichtsmaske sowie der Sonnenbrille geben? -Fiel der Tatverdächtige mit Rollkoffer im Vorfeld bzw. im Nachgang der Tat im Bereich Essingen und Umgebung auf? -Fielen im Bereich der Bankfiliale zur Tatzeit Fahrzeuge auf? -Fielen nach der Tatzeit in Essingen und Umgebung Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit auf?

Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter Telefon 07361 580 0 entgegengenommen.

Lichtbilder des Tatverdächtigen mit Gesichtsmaske sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/essingen-raubueberfall-auf-geldinstitut/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell