Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen Donnerstag 17:10 Uhr und Freitag 8:30 Uhr wurde im Alten Postweg auf einem Schotterparkplatz hinter einem Lebensmitteleinzelhandel ein Lkw ordnungsgemäß geparkt. Beim Zurückkehren wurde am Fahrzeug ein Sachschaden auf der linken Seite der Fahrerkabine festgestellt, welcher auf rund 2000 Euro geschätzt wird. Die Polizei bittet nun Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher haben, diese unter der 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Unfallflucht

In den Kistenwiesen wurde am Donnerstag zwischen 7:30 Uhr und 16:30 Uhr ein geparkter KIA durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer so beschädigt, dass ein Sachschaden an der Fahrzeugrückseite von rund 3000 Euro entstand. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, weshalb die Polizei Hinweisgeber darum bittet, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

