Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - PKW zerkratzt - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Radfahrer gestürzt

Am Freitag gegen 04:20 Uhr stürzte ein 37-jähriger Radfahrer alleinbeteiligt in der Rötenbergstraße in einer Kurve aufgrund von Glätte. Hierbei wurde er leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht werden.

Essingen/Dauerwang: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr beim Rangieren auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgroßhandels in der Margarete-Steiff-Straße einen Mercedes-Benz. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 zu melden.

Oberkochen: Pkw zerkratzt

Am Mittwoch zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr wurde ein Hyundai, der auf einem Firmenparkplatz in der Moritz-Hensoldt-Straße abgestellt war, zerkratzt. Das Polizeirevier Aalen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07361 524-0.

Aalen: Unfall

Ein 30-Jähriger fuhr am Donnerstag gegen 09:55 Uhr mit einem Mercedes-Sprinter aus einer Grundstückseinfahrt auf den Pompelweg ein. Hierbei übersah er eine 68-jährige VW-Lenkerin. Es kam zur Kollision, bei welcher ein Sachschaden von ca. 4.500 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

