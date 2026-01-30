Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Widerstand gegen Polizeibeamte

Aalen (ots)

Satteldorf: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:00 Uhr fiel ein 40-jähriger Mann in der Weidenhäuser Straße durch wiederholte randalierende Aktivitäten auf. Aufgrund seines Verhaltens wurde ihm der Gewahrsam erklärt. Jedoch blockierte er den Zugang zu seiner Wohnung, weshalb diese gewaltsam geöffnet werden musste. Der Mann wurde daraufhin von mehreren Polizeibeamten zu Boden gebracht und festgenommen. Auf dem Weg zum Polizeirevier leistete er massiven Widerstand, indem er einem Beamten ins Auge spuckte, sich wiederholt sträubte, nach den Polizisten trat und sie beleidigte. Bei dem Einsatz wurden drei Beamte leicht verletzt, eine Dienstunfähigkeit trat jedoch nicht ein. Gegen ihn wurde eine entsprechende Anzeige eingereicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell