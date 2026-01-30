Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten - Pkw-Diebstahl

Aalen (ots)

Waiblingen: Lkw bei Glätte von der Fahrbahn abgekommen

Ein 64 Jahre alter Lkw-Fahrer befuhr am Freitagmorgen kurz nach 4 Uhr den Kreisverkehr L 1140 / K 1909 von Bittenfeld kommend in Richtung Schwaikheim, kam hierbei aufgrund Glätte von der Straße ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der entstandene Schaden wird auf 7000 Euro geschätzt.

Waiblingen-Bittenfeld: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr versuchten vermutlich drei Jugendliche einen Zigarettenautomaten in der Schönblickstraße aufzubrechen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollten die Jugendlichen den Automaten mit einer mutmaßlich selbst gemischten Substanz sprengen, was ihnen aber nicht gelang. Der Automat blieb nach aktuellem Kenntnisstand unbeschädigt. Der Polizeiposten Hohenacker hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 82149 um Zeugenhinweise.

Waiblingen-Bittenfeld: Pkw-Diebstahl

Zwischen Donnerstag, 23 Uhr und Freitag, 9:20 Uhr wurde in der Straße Am Zipfelbach ein BMW 640d xDrive in der Farbe burgunderrot gestohlen. Am Pkw im Wert von rund 22.000 Euro waren die amtlichen Kennzeichen BK-JT 33 angebracht. Das Fahrzeug ist mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Der Polizeiposten Hohenacker hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder denen der Pkw aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 07151 82149 zu melden.

Fellbach: Beim Vorbeifahren gestreift

Am Freitag, gegen 11:00 Uhr fuhr eine 79-jährige Frau mit ihrem VW auf einen Parkplatz in der Hintere Straße. Hierbei streifte sie einen bereits parkenden Klein-LKW und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell