Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trickbetrug bei Autokauf

Erfurt (ots)

Gestern (28.01.2026) wurde eine Erfurterin durch zwei vermeintliche Antiquitätenhändler bestohlen. Die Frau hatte ihr Auto zum Verkauf inseriert, woraufhin zwei bislang unbekannte Männer erschienen und vorgaben, Antiquitätenhändler zu sein. Bei der Besichtigung des Autos setzten sie die Geschädigte unter Druck und erklärten, den Wagen nur kaufen zu wollen, wenn ihnen zusätzlich Schmuck angeboten werde. Obwohl kein Verkaufsinteresse bestand, kam die Frau der Aufforderung nach. Die beiden Tatverdächtigen verließen anschließend die Wohnung der 65-Jährigen. Das Auto kauften sie nicht. Stattdessen entwendeten sie in einem unbeobachteten Moment einen Ring im Wert von etwa 470 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

In diesem Zusammenhang wird empfohlen, Verkaufs- oder Besichtigungstermine nach Möglichkeit außerhalb der Wohnung durchzuführen. Fremden Personen sollte kein Zugang zu privaten Räumen gewährt werden. Zudem ist davon abzuraten, Wertgegenstände vorzuzeigen oder unbeaufsichtigt liegen zu lassen. Aufdringliches oder drängendes Verhalten sollte als Warnsignal verstanden und der Kontakt konsequent beendet werden. Im Zweifel sollte die Polizei unter der bekannten Telefonnummer 110 verständigt werden. (SO)

