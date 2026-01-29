PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trickbetrug bei Autokauf

Erfurt (ots)

Gestern (28.01.2026) wurde eine Erfurterin durch zwei vermeintliche Antiquitätenhändler bestohlen. Die Frau hatte ihr Auto zum Verkauf inseriert, woraufhin zwei bislang unbekannte Männer erschienen und vorgaben, Antiquitätenhändler zu sein. Bei der Besichtigung des Autos setzten sie die Geschädigte unter Druck und erklärten, den Wagen nur kaufen zu wollen, wenn ihnen zusätzlich Schmuck angeboten werde. Obwohl kein Verkaufsinteresse bestand, kam die Frau der Aufforderung nach. Die beiden Tatverdächtigen verließen anschließend die Wohnung der 65-Jährigen. Das Auto kauften sie nicht. Stattdessen entwendeten sie in einem unbeobachteten Moment einen Ring im Wert von etwa 470 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

In diesem Zusammenhang wird empfohlen, Verkaufs- oder Besichtigungstermine nach Möglichkeit außerhalb der Wohnung durchzuführen. Fremden Personen sollte kein Zugang zu privaten Räumen gewährt werden. Zudem ist davon abzuraten, Wertgegenstände vorzuzeigen oder unbeaufsichtigt liegen zu lassen. Aufdringliches oder drängendes Verhalten sollte als Warnsignal verstanden und der Kontakt konsequent beendet werden. Im Zweifel sollte die Polizei unter der bekannten Telefonnummer 110 verständigt werden. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 10:03

    LPI-EF: Buntmetalldiebstahl an Kirche

    Erfurt (ots) - Gestern Nacht (28.01.2026) hatten es Diebe in Erfurt auf Buntmetall abgesehen. Ein Zeuge beobachtete gegen 23:50 Uhr zwei Männer, welche die Fallrohre sowie den Blitzableiter einer Kirche in der Augustinerstraße demontierten. Polizisten stellten wenig später zwei 31- und 41-jährige Tatverdächtige in Tatortnähe. Im Rucksack der beiden Männer wurde, neben dem Beutegut, diverses Einbruchswerk gefunden ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 09:18

    LPI-EF: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus in Erfurt

    Erfurt (ots) - Mittwochabend kam es im Erfurter Stadtteil Melchendorf zu einem Wohnungsbrand, bei dem sechs Personen verletzt wurden. Gegen 20:40 Uhr wurde zunächst eine starke Verpuffung aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Max-Steenbeck-Straße gemeldet. In der weiteren Folge kam es zu einer raschen Brandausbreitung und schließlich zum Vollbrand der betroffenen Wohnung. Der 48-jährige Mieter befand sich ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 01:44

    LPI-EF: Rücknahme Vermisstenfahndung

    Erfurt (ots) - Die am 28.01.2026 in Erfurt als vermisst gemeldete 66jährige Dame konnte durch Passanten im Stadtgebiet Erfurt aufgegriffen und in der Folge zurückgeführt werden. Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern. (MF) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Süd Telefon: 0361 5743-23100 E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren